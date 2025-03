Quotidiano.net - Electrolux Porcia: Avviata la Solidarietà per 780 Operai della Produzione Lavatrici

È stataregolarmente ieri, posticipata di una settimana rispetto alle previsioni iniziali, la fase dinello stabilimentodi(Pordenone). Riguarda i 780delle linee didellee lavasciuga. Dai due turni normali si è passati a uno solo, con orario di lavoro dalle 7 alle 16. Lo riporta nel dettaglio il Messaggero Veneto oggi in edicola. Oltre a quello di, solo in un altro stabilimento italianomultinazionale svedese, a Cerreto dove si realizzano cappe di aspirazione per cucine, è attuata la, per i circa 130 addetti. Altre due fabbriche del gruppo - Forlì (mille dipendenti) e Solaro (900 addetti) - la hanno posticipata al 2026, meglio delle previsioni che indicavano l'estate. Lo stabilimento di Susegana (Treviso) dove lavorano 1000 persone e si fabbricano frigoriferi, lavora a pieno regime, precisa il Messaggero Veneto.