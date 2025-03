Lanazione.it - Educare a ’navigare’ in modo sicuro e consapevole: il decalogo

L’accesso a Internet è parte della crescita dei più piccoli e proteggerli quando sono online è una responsabilità dei genitori. Per navigare in sicurezza occorronozza e regole chiare. Bisogna dunque insegnare a riconoscere i rischi, conoscendo gli strumenti tecnologici e educando all’uso corretto della rete. Ecco alcune regole. Il primo passo è informarsi, acquisendo competenze per guidare i figli nel digitale. I parental control, spesso gratuiti, permettono di filtrare contenuti, limitare il tempo online e monitorare l’attività. Tuttavia, la tecnologia non basta: è essenziale condividere l’esperienza, navigare insieme, esplorando siti sicuri e insegnando a distinguere le fonti affidabili. Se si trovano contenuti inappropriati o violenti, bisogna agire immediatamente, bloccando il sito e segnalando l’abuso alle autorità.