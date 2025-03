Thesocialpost.it - Edoardo Bove e il ritorno in campo dopo il malore: il calciatore è determinato a tornare a giocare

Il centrocampista della Fiorentina, sta affrontando un percorso complesso il che lo ha colpito il 1° dicembre, durante una partita contro l'Inter. L'episodio ha reso necessario un intervento per l'impianto di un defibrillatore, dispositivo che in Italia impedisce la pratica dello sport agonistico. La battaglia per ha raccontato la sua esperienza a Gianluca Gazzoli, nel podcast Basement, spiegando che sta valutando la possibilità di rimuovere il defibrillatore per poter continuare la carriera da professionista. «La legge italiana non permette a calcio con il defibrillatore, ma non è una questione medica; per questo motivo all'estero certi Stati consentono la pratica agonistica», ha dichiarato.