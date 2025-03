Tpi.it - Edoardo Bove e il malore: “In ambulanza ero indemoniato, cercavo di mordere tutti”

La voglia di tornare a giocare, la salute mentale e il ricordo di quel maledetto 1° dicembre quando unlo colpì mentre si giocava Fiorentina-Inter:, centrocampista della squadra viola, si racconta al podcast Passa dal Bsmt. Ai microfoni di Gianluca Gazzoli, il calciatore, a cui è stato impiantato un defibrillatore, dichiara di non sapere ancora che cosa gli riserverà il futuro: “La legge italiana non permette di giocare a calcio con il defibrillatore ma non è una questione medica; per questo motivo all’estero certi Stati consentono la pratica agonistica. Nel futuro dovrò fare delle visite importanti che mi diranno se posso toglierlo e, in caso, cosa dovrò fare”.Quel che conta di più, però, al momento è la sua salute mentale: “Perché se io non mi sentissi sicuro senza allora cambierebbe tutto.