Edilizia in legno | cresce il mercato italiano ma a ritmi diversi tra le regioni e tra edilizia privata e pubblica

Leggi su Ildenaro.it

Quello dell’inè unche continua are in Italia spinto soprattutto da ragioni ecologiche e, cioè, dalla sempre maggiore attenzione degli italiani a fare scelte più sostenibili. Un Osservatorio, quello realizzato dalla Federazione Filierache riunisce le più importanti realtà italiane del settore, ha provato a fotografare lo stato dell’arte e a fare previsioni soprattutto sul futuro dell’inin Italia.In Italia ci sono sempre più prefabbricati in, specie tra gli edifici pubblici Lo scorso anno ildegli edifici prefabbricati inè risultato in crescita di oltre il 3% rispetto al precedente, proseguendo un trend positivo che gli addetti ai lavori hanno cominciato a registrare già ai tempi del covid. Tradotto in termini di valore disi tratta di una cifra raggiunta pari a oltre 2.