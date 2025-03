Edil San Felice, due nuove commesse da Autostrade per l’Itali per 11 milioni di euro

Leggi su Ildenaro.it

San, operatore integrato attivo nel settore delle manutenzioni di infrastrutture critiche in Italia, si è aggiudicata duedapera, corrispondenti ad altrettanti lotti nell’ambito della stessa procedura pubblica, per un valore totale di 11di. Si tratta, spiega la nota, di due aggiudicazioni che confermano la posizione di leadership della società nel settore della manutenzione autostradale, che continua a rappresentare un elemento centrale all’interno del piano di sviluppo diSan.Entrambe lesono relative a lavori di manutenzione ordinaria e riqualifica delle barriere di sicurezza autostradali. La prima ha un valore di4,352e riguarderà il lotto 4 A, in corrispondenza delle tratte di competenza della direzione IV tronco di Firenze.