Lidentita.it - Economia, scienza e ambiente a “Coltivato”, il Festival Internazionale dell’Agricoltura

Leggi su Lidentita.it

Dal 20 al 23 marzo 2025 torna a Torino, il, con la sua seconda edizione. Diretto da Maria Lodovica Gullino e Antonio Pascale, l’evento offrirà incontri, conferenze, dibattiti, laboratori e spettacoli teatrali per raccontare l’agricoltura in chiave scientifica e divulgativa. Ilsi svolgerà principalmente al Circolo dei lettori e sarà dedicato al tema dell’acqua, in occasione della Giornata .a “”, ilL'Identità.