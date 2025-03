Quifinanza.it - Ecobonus moto 2025, come ottenerlo: al via le prenotazioni

Ripartono le domande per gli. Il ministero delle Imprese e del Made in Italy ha riaperto la piattaforma dedicata, tramite la quale i concessionari potranno tornare a prenotare a prenotare gli incentivi per all’acquisto dicicli e ciclori elettrici o ibridi.La misura finanziata con 30 milioni di euro è gestita per il Governo dall’agenzia Invitalia.Riaperte le richieste per gliA partire dalle 10 di martedì 18 marzo, le richieste per i contributi sono state riattivate per dare nuovo impulso alla mobilità sostenibile.spiegato dal Mise, si tratta di incentivi diretti a supportare “anche la filiera produttiva italiana, che vanta eccellenze riconosciute a livello mondiale nel settore delle due ruote”.Introdotti con la Legge di Bilancio 2021, glisono stati finanziati con un fondo complessivo di 150 milioni di euro, distribuiti con stanziamenti da 20 milioni di euro all’anno dal 2021 al 2023 e 30 milioni dal 2024 al 2026.