"Ecco perché siamo davvero in pericolo": Guerra, Mario Draghi terremota il Parlamento

torna in. L'ex numero uno della Bce, già presidente del Consiglio, è arrivato a Palazzo Madama per partecipare all'audizione informale davanti alle commissioni Bilancio, Attività produttive e Politiche Ue del Senato e della Camera per presentare il suo Rapporto sul futuro della competitività europea. Il documento, redatto su impulso della Commissione Ue, prevede un piano di investimenti annui per 800 miliardi di euro per l'innovazione, la transizione energetica e la difesa. Subitosi dice preoccupato dalla minaccia concreta che arriva da Mosca. "La nostra sicurezza - sono le sue parole - è oggi messa in dubbio dal cambiamento nella politica estera del nostro maggior alleato rispetto alla Russia che, con l'invasione dell'Ucraina, ha dimostrato di essere una minaccia concreta per l'Unione Europea".