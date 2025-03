Liberoquotidiano.it - Ecco il simbolo del declino: il francese che rivuole la Statua della Libertà

Le truppe di Adolf Hitler entrarono a Parigi nel giro di poche settimane, in quella che fu definita “la guerra lampo”, ma i francesi sembrano aver dimenticato la storia e si esercitano in queste settimane nell'arte di spararla grossa: prima Macron offre l'arma nucleare agli europei, assicurando che il pulsante sarebbe rimasto a Parigi (sai che sollievo), poi l'europarlamentare Raphaël Glucksmann ha chiesto niente meno che la restituzione. Sembra una commedia, ma è la triste realtà dell'Europa e dei politici che invece di aver preso la Bastiglia hanno dimenticato la pastiglia per tenere a freno l'eccitazione anti-Trump. La Casa Bianca ha sommessamente fatto notare a quelli che non riescono a ripulire la Senna (la loro grande impresa olimpica, regolarmente fallita) che senza il Settimo cavalleggeri sbarcato nel Vecchio continente «i francesi oggi parlerebbero tedesco».