Sport.quotidiano.net - Eccellenza. Santi: "Urbino, ora ci crediamo». Mariotti: "K Sport impeccabile»

La ventiseiesima giornata non ha prodotto cambiamenti al vertice della graduatoria. Al comando appaiate ci sono sempre la Ke la Maceratese, secondo (a meno 9) il Tolentino che ha agganciato il Chiesanuova. Nella griglia playoff l’, una griglia che comunque in questo momento sarebbe cancellata in quanto stando al regolamento se la differenza tra la seconda e la terza sarà più di 10 punti salterebbero i playoff (la prima vince il campionato e la seconda passa direttamente agli spareggi nazionali). Comunque la graduatoria in settimana sarà rideterminata a seguito dalla quarta mancata presentazione dell’Alma Fano, in pratica verranno tolti alle squadre tutti i punti che hanno incamerato contro il Fano e quindi ci saranno delle modifiche: alla KMontecchio Gallo verranno tolti 6 punti e da 58 punti passerà a 52, cosi come la Maceratese.