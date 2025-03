Anteprima24.it - Earth Hour 2025, torna la più grande mobilitazione del WWF

Tempo di lettura: < 1 minutoAnche quest'anno il Comune di Napoli aderisce adcon lo spegnimento dell'illuminazione della facciata di Palazzo San Giacomo e del Maschio Angioino il prossimo 22 marzodalle ore 20:30 alle ore 21:30 e contribuendo all'organizzazione di attività di sensibilizzazione per coinvolgere il pubblico e per sensibilizzarli sull'importanza di ogni gesto concreto per la difesa del Pianeta e quindi del nostro benessere.Per tale scopo i volontari del WWF Napoli saranno presenti al Parco Carmine Minopoli Sabato 22 marzo dalle ore 10:00 alle ore 13:00 proponendo ad adulti e bambini un'intera mattinata all'insegna della natura, del divertimento e della consapevolezza ambientale attraverso le seguenti attività:Alla scoperta degli alberi del parco – Passeggiata guidata per conoscere il patrimonio arboreo del parco e contribuire al monitoraggio;Muoversi e giocare all'aria aperta – Attività dedicata ai più piccoli per riscoprire il piacere di divertirsi in natura;No stress! – Attività motoria e meditazione per il benessere di tutti