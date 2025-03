Donnapop.it - È vera la storia che non si può dire più niente: Meloni silenzia un artista libero, ecco cosa è successo

Leggi su Donnapop.it

mente non si è più liberi di? Giorgiaha chiesto un cospicuo risarcimento a un. Il motivo?tutta la verità!Leggi anche: Giorgiaelogia Cristicchi (ne siamo sorpresi? Assolutamente no), mentre lui viene associato ai ProVitaLa Presidente del Consiglio Giorgia, ha querelato unper un episodio risalente al 2021, quando ancora non era stata nominata Premier. Scopriamo di seguitoè accaduto nei dettagli. View this post on InstagramA post shared by Giorgia(@giorgia)Per Giorgianon si puòpiù?“Peracottara, puzzona, caccolosa”. Con queste parole è stata definita la Premier Giorgiadallo stand-up comedian Daniele Fabbri nel suo podcast satirico Contiene Parolacce.