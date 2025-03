È stato difficile – Dan Burn rivela come ha giocato a preparazioni finali di Emotion of England con i preparativi finali della Coppa di Newcastle

Leggi su Justcalcio.com

2025-03-18 01:23:00 Giorni caldissimi in redazione!Il difensore delUnited e dell’Inghilterra Danhatouna compartimentazione di successo sia stata cruciale per lui producendo un uomoperformancepartita nella finaleEFL dopo aver ricevuto la sua prima chiamata per i tre leoni.selezionato nella prima squadra in Inghilterra di Thomas Tuchel lo scorso venerdì all’età di 32 anni, due giorni prima che Wembley Clash dicon Liverpool.Il difensore centrale èimperioso quandoha concluso la loro attesa di 70 anni per un trofeo domestico e 56 anni di attesa per un grande trofeo di qualsiasi tipo, con una vittoria per 2-1 sui leaderPremier League.ha direttodavanti poco prima dell’intervallo ed èdeterminante nel garantire che i Magpies hanno preservato il loro vantaggio dopo che Alexander Isak li ha messi 2-0 di fronte.