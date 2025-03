361magazine.com - È sempre Cartabianca, le anticipazioni del 18 marzo

Leggi su 361magazine.com

, martedì 18: leMartedì 18, in prima serata su Retequattro, nuovo appuntamento con “È”, il programma Videonews di Bianca Berlinguer.«Parlerò con Putin martedì, potremmo avere qualcosa da annunciare» così il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha confermato il colloquio imminente tra Casa Bianca e Mosca: siamo vicini a una svolta nel raggiungimento della tregua tra Russia e Ucraina? Intanto Volodymyr Zelensky ha rivelato che l’Ucraina ha testato con successo in combattimento il suo nuovo missile Long Neptune di produzione nazionale con una gittata di mille chilometri.In Italia, invece, dopo le discussioni per i distinguo nel voto sul riarmo a Strasburgo, si attende l’intervento della Premier Giorgia Meloni che illustrerà la posizione del Governo in vista del Consiglio europeo.