Superguidatv.it - È sempre Cartabianca con Bianca Berlinguer su Rete 4: ospiti e anticipazioni di stasera, martedì 18 marzo 2025

Leggi su Superguidatv.it

Tutto pronto per una nuova puntata di È, il programma di informazione ed attualità condotto dasu4. Scopriamo tutti glie ledella puntata di18.Èdi: i temi e ledi1818dalle ore 21.25 va in onda una nuova puntata di “E’“, il programma Videonews condotto dain prima serata suquattro. La giornalista e conduttrice torna in diretta con tantissimiper discutere dei temi più caldi della settimana.Al centro della puntata la politica internazionale dopo l’incontro tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky. “Parlerò con Putin, potremmo avere qualcosa da annunciare” – ha dichiarato il neo Presidente degli Stati Uniti Donald confermando il colloquio imminente tra Casae Mosca.