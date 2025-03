Tpi.it - È sempre Cartabianca: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera 18 marzo su Rete 4

in onda182025 su4Questa sera, martedì 182025, su4 va in onda È, il programma con Bianca Berlinguer che dà spazio ai principali temi di attualitàsettimana: dalla politica alla cronaca, fino alle notizie di società ed economia. In studio per il dibattito giornalisti, opinionisti e politici dei vari schieramenti, per affrontare e analizzare gli argomenti più caldi del momento in Italia e non solo. Vediamo quali sono lee glidi questa sera, 182025, di Èin onda dalle 21,20 su4.Lee glidi, 182025«Parlerò con Putin martedì, potremmo avere qualcosa da annunciare» così il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha confermato il colloquio imminente tra Casa Bianca e Mosca: siamo vicini a una svolta nel raggiungimentotregua tra Russia e Ucraina? Intanto Volodymyr Zelensky ha rivelato che l’Ucraina ha testato con successo in combattimento il suo nuovo missile Long Neptune di produzione nazionale con una gittata di mille chilometri.