Ilfattoquotidiano.it - “È scivolato per farsi un selfie spettacolare, come era solito fare”: parla il fratello di Dylan Torsello, morto dopo essere caduto dall’ottavo piano

Un tragico volo nel vuotodi un palazzo in via Primo Maggio a Cisterna di Latina è costato la vita a, 28 anni. Il fatto risale allo scorso 14 marzo. Inizialmente gli investigatori avevano ipotizzato un suicidio, ma ora la magistratura ha disposto l’autopsia perchiarezza sulle reali cause della morte. La famiglia del giovane ha escluso categoricamente il gesto volontario, e ildi, Manuel, hanno rotto il silenzio: “Èperunera”.Secondo quanto riferito dai vicini, infatti,aveva spesso l’abitudine di scattarsi foto sul terrazzo condominiale, con il panorama di Cisterna sullo sfondo. I dettagli della vicenda emergono gradualmente. Il terrazzo da cuisarebbe lo stesso da cui, in passato, sono caduti e morti i suoi cani.