È la Nations League ma vale anche per il 2026 | come Italia-Germania cambierà le qualificazioni Mondiali

Leggi su Sportface.it

Un obbligo, non un’ossessione. Il Ct Luciano Spalletti ha usato queste parole per descrivere il cammino azzurro nelleal Mondialedopo due esclusioni consecutive. La Coppa del Mondo si svolgerà in tre Paesi, Canada, Messico e Stati Uniti. E per la prima volta nella storia vedrà la partecipazione di 48 squadre. Insomma, stavolta non si può sbagliareperché le avversarie sono alla portata. Alcune però potrebbero essere più abbordabili di altre. Un girone da 4 o da 5 squadre. La Slovacchia di Lobotka e la Norvegia di Haalandprincipale avversaria.Già, perché l’ad oggi non sa ancora quali saranno le squadre da affrontare nel cammino di qualificazione ai. I gironi che vedono impegnate le squadre dei quarti di finale diquindi inclusa) infatti verranno definiti dopo le sfide di marzo, con le quattro vincitrici inserite in gironi da quattro e le sconfitte dirottate in altri raggruppamenti da cinque.