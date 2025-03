Tvzap.it - “È grave”: Lucio Corsi, scoppia la bufera sulla sua canzone

Personaggi TV. Il cantautore, secondo classificato al Festival di Sanremo 2025 e prossimo rappresentate dll’Italia all’Eurovision Song Contest, è al centro di un’accesa polemica a causa di un brano pubblicato nel 2015. La“Altalena Boy”, oggi riscoperta dal grande pubblico, contiene una frase che ha suscitato critiche e accuse di perpetuare stereotipi discriminatoricomunità rom.Leggi anche:rivela se è fidanzato e chi è in realtà Tommaso OttomanoLeggi anche: Fabio Fazio, quanto costa l’uovo di pasqua: il prezzo non è per tuttilasuaLa frase incriminata recita: “C’è chi dice ‘l’hanno preso gli zingari. E l’han portato in un campo fuori Roma’”. Un verso che, nel contesto della, sembra riportare una credenza popolare, ma che alcuni hanno interpretato come la riproposizione di un pregiudizio pericoloso.