Metropolitanmagazine.it - È già finita tra Melissa Satta e Carlo Beretta? L’indiscrezione

Leggi su Metropolitanmagazine.it

sono in crisi», è questalanciata dall’esperta di gossip Deianira Marzano. Un vero e proprio fulmine a ciel sereno per la coppia che, insieme dall’estate 2024, sembrerebbe già essere arrivata al capolinea. A confermarec’è il fatto che da giorni la showgirl non pubblica più foto con la sua dolce metà, un comportamente decisamente insolito per lei, abituata a condividere ogni momento trascorso con. L’ultima condivisione dirisale al 26 febbraio scorso, quandohanno partecipato insieme a un evento organizzato da Diesel nell’ambito della Milano Fashion Week. Prima di quell’evento i due avevano documentato su Instagram il loro viaggio ad Abu Dhabi, i festeggiamenti per il compleanno del rampollo della famigliaa Dubai pochi giorni prima, il fine settimana per i 39 anni die la loro partecipazione al derby Milan-Inter.