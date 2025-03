Nerdpool.it - È confermato: Iron Man e il Dottor Destino avranno un legame in Avengers: Doomsday

I fratelli Russo hanno fatto una dichiarazione interessante riguardo il debutto delnell’MCU e il suoconMan. I due registi, infatti, sono attualmente in tour promozionale per il loro nuovo film The Electric State e per l’avvio della produzione di, dove Robert Downey Jr. tornerà nel franchise per interpretare Victor von Doom. In una intervista pubblicata questo fine settimana su The Times, i Russo hanno evitato di rispondere a una domanda sulla storia di Doom, ma durante l’intervista sembrano aver rivelato più di quanto avrebbero voluto, suggerendo un fortetra il Tony Stark che abbiamo perso in: Endgame e ilche incontreremo in.Quando è stato chiesto come Downey Jr. potesse tornare a interpretare Doom dopo la morte di Tony Stark in: Endgame, Anthony Russo ha sorriso e risposto: “Questo non possiamo spiegarlo, poiché fa parte della trama.