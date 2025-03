Sport.quotidiano.net - Duetto Casadei-Ruggeri. La giovane Italia canta

I due debuttanti azzurri in fondo sono il selfie della nostra gioventù nel terzo millennio. Uno è dovuto andare all’estero per costruirsi una strada, l’altro è legatissimo alle radicine. Futuro e tradizione che si fondono nelle convocazioni di Cesare, da Ravenna alla Premier per tornare al Torino e arrivare alla nazionale maggiore, e di Matteo, bergamasco della Val Brembana sbocciato nell’Atalanta in cui tutta Bergamo si identifica. Ieri al primo giorno di azzurro ovviamente erano confusi e felici, più che altro felici: "Sicuramente sta arrivando tutto molto in fretta, cerco di rimanere concentrato sul presente – ha spiegato–. Ricevere complimenti dal ct della Nazionale è un motivo d’orgoglio, una motivazione in più per continuare a lavorare. L’esperienza all’estero mi ha dato tanto, ne sono uscito diverso come persona e come calciatore, posso solo ringraziare le persone che mi hanno aiutato, sono molto orgoglioso del percorso fatto".