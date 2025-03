Ilfattoquotidiano.it - Due suicidi in 48 ore nel carcere di Verona: gli avvocati avevano denunciato sovraffollamento. Un caso anche nell’istituto di Foggia

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Due detenuti si sono suicidati in sole 48 ore nelveronese di Montorio, tristemente noto perché altre quattro persone si sono tolte la vita nel 2024, al punto da indurre glia proclamare uno sciopero di protesta contro lo stato di. Il primo è stato Alex, di 69 anni, che si è impiccato in cella. Accusato di traffico internazionale di stupefacenti, si è sempre dichiarato innocente e avrebbe finito di scontare la pena nel 2031. Don Carlo Vinco, il garante dei detenuti, ha commentato: “Era una persona molto tranquilla, molto delicato, educatissimo con tutti, nessuno avrebbe pensato alo. Gli stessi agenti della polizia penitenziaria sono molto rammaricati. Moglie e figli vivono negli Stati Uniti, ma Alex poteva tenersi in contatto con videochiamate e riceveva le visite di un nipote”.