Quotidiano.net - Drone-spia USA si ritira dopo avvistamento dai caccia iraniani

Leggi su Quotidiano.net

Unstatunitense di grandi dimensioni che si trovava vicino allo spazio aereo iraniano si è allontanato dal Paeseessere stato avvistato daiF-14 dell'Aeronautica militare di Teheran e dai suoi droni da ricognizione: lo ha affermato ieri sera l'Aeronautica, come riporta Nournews. "Le forze armate iraniane rimangono in stato di massima allerta, pronte per una difesa totale e un duro contrattacco contro gli interessi nemici in Medio Oriente", ha affermato l'Aeronautica. Da parte sua, la forza aerospaziale delle Guardie Rivoluzionarie ha messo in guardia contro qualsiasi "provocazione" e ha affermato che l'Iran annienterà qualsiasi velivolo che entri nel suo spazio aereo.