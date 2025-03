Ilgiornaleditalia.it - Draghi risorge e lancia un nuovo anatema in Senato: "Sì al riarmo contro la Russia", poi attacca Trump: "Con lui a rischio sicurezza Ue", e rinnega i dazi: "Sconvolgono ordine mondiale"

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

L'ex premier torna in Parlamento a distanza dell'ultima volta che era presidente del Consiglio per presentare il cosiddetto "rapporto sulla competitività europea" L'ex premier Mariotorna indall'ultima volta in cui aveva dato le dimissioni per presentare il suo "rapporto sulla