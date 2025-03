Unlimitednews.it - Draghi “Nel solo 2024 500 mld di euro di risparmio andati via da Ue”

ROMA (ITALPRESS) – “Il dato che meglio riassume la persistente debolezza dell’economia del nostro continente è la quantità diche ogni anno fuoriesce dall’Unionepea: 500 miliardi dinel, risparmi a cui l’economiapea non riesce a offrire un tasso di rendimenti adeguato”. Lo ha detto l’ex premier ed ex presidente della BCE Marionel corso di un’audizione in Senato sul rapporto sul futuro della competitivitàpea da lui redatto.(ITALPRESS)abr/gsl (Fonte video: Senato)Unlimited News - Notizie dal mondo