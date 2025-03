Ildifforme.it - Draghi ammonisce ancora l’Ue: “Trump mette in dubbio la nostra sicurezza, il tempo stringe”

Mario Draghi, ex Presidente del Consiglio ed ex presidente della Banca centrale europea, è tornato in Parlamento per la prima volta dopo la fine del suo mandato. L'occasione è l'audizione informale davanti alla Commissioni Bilancio, Attività produttive e Politiche Ue del Senato e della Camera, in cui presenterà il Rapporto sul futuro della competitività europea.