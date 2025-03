Ilfattoquotidiano.it - Draghi al Senato: “No a tagli della spesa sociale e sanitaria, per la difesa Ue serve debito comune. Per la competitività ridurre le bollette”

“Gli angusti spazi di bilancio non permetteranno ad alcuni Paesi significative espansioni del deficit, né sono pensabili contrazioni nella” per investire nella. Sarebbe “non solo un errore politico, ma soprattutto la negazione di quella solidarietà che è parte dell’identità europea che vogliamo proteggere difendendoci dalla minaccia dell’autocrazia. Il ricorso alè l’unica strada”. Mariotorna in, in audizione per illustrare anche ai parlamentari italiani il suo Rapporto presentato a Bruxelles sulle sfide per il rilancio del Vecchio continente. Documento in cui stimava in 800 miliardi annui gli investimenti aggiuntivi necessari per recuperare. La stessa cifra che ora Ursula von der Leyen vorrebbe fosse destinata nel prossimo quadriennio al riarmo dei singoli Stati.