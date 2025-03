Oasport.it - Dove vedere in tv la Milano-Torino 2025: orari partenza e arrivo, programma, altimetria, streaming

Leggi su Oasport.it

Dopo le Strade Bianche e la Tirreno-Adriatico, torna l’appuntamento anche con la, inmercoledì 19 marzo. Lareale non sarà non dal capoluogo meneghino ma da Rho e dopo 174 chilometri la corsa si concluderà sulla Basilica di Superga. L’anno scorso fu Alberto Bettiol (XDS Astana Team) a trionfare anticipando lo svizzero Jan Christen (UAE Team Emirates XRG).Tanti i corridori alla, con 19 squadre che punteranno alla vittoria, sette di queste sono formazioni World Tour. Vedremo nei prossimi giorni quali saranno le scelte ufficiali dei team, con particolare attenzione alla UAE Emirates XRG, probabilmente la più forte del mondo. Gli italiani in gara sono chiamati all’impresa per bissare il successo di Bettiol e conquistare la 106esima edizione della