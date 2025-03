Dove si trovano le gare del titolo Premier League Laliga Bundesliga Serie A e Ligue 1 durante la pausa internazionale?

Leggi su Justcalcio.com

2025-03-17 21:17:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals:Il calcio domestico di alto livello fa una meritataper la settimana successiva mentre il calcioè al centro della scena.Il dramma dellaA e1 lasciano il posto all’inizio della qualifica della Coppa del Mondo per alcune nazioni UEFA, con quella confederazione l’ultima a portare la gara al primo torneo a 48 squadre.Ci sono anche partite e amichevoli della Nations, dando a coloro che sono in battaglia per i titoli tra i primi cinque campionati in Europa per fare il punto.Con l’avvicinarsi del run-in, duedi titoli sembrano essere quasi finite, ma tre sono ancora molto vive.Mentre il Liverpool ha subito un tuffo in forma nel momento sbagliato, soffrendo di un’uscita della Championsper mano di Paris Saint-Germain e perdendo la finale della Coppa EFL contro il Newcastle United, rimangono fermamente in rotta per rivendicare ildi campionato nella prima stagione di Arne Slot.