Terzotemponapoli.com - Dopo Venezia-Napoli…Le considerazioni di Fabio Tarantino

Leggi su Terzotemponapoli.com

il pareggio di, il Napoli. A Radio Capri, nel corso della trasmissione ‘Bordocampo -II Tempo’, è intervenuto, giornalista del Corriere dello Sport. Di seguito le sue parole. “Questo Napoli non sarebbe da Scudetto, ma essere a 3 punti dall’Inter, una squadra che punta alla Champions e alla Coppa Italia oltre al campionato, ti fa pensare che gli azzurri potrebbero approfittare di eventuali passi falsi dei nerazzurri”.Il pari di: contro la Fiorentina, nonostante la vittoria.“Colc’è stato un gran primo tempo, poi un calo evidente e rientra in quello che è il racconto della situazione dal mese di febbraio. Il problema non è il calo in sé, ma il fatto di non segnare quando crea così tanto. Se fai 0-0 nel primo tempo dominando ma non sfrutti allora poi succede questo.