Terzotemponapoli.com - Dopo Venezia, il Napoli…L’opinione di Caiazza

Leggi su Terzotemponapoli.com

E ora, il Napoli.Di seguito quanto dichiarato dal giornalista Salvatorea Canale 8 nel corso della trasmissione ‘Ne parliamo il lunedì’. “Il punto di forza del Napoli era la catena di destra, ma con il 3-5-2 si è un po’ perso quel filo. Il calcio d’angolo di Politano all’ultimo minuto, che causa la ripartenza del, è la fotografia di un calciatore stanco e sinceramente non capisco perché Conte non schieri Ngonge. La responsabilità di questo calo, con una sola competizione durante l’anno, qualcuno se la deve prendere, e soprattutto bisogna capire perché gli azzurri cadono sempre nel secondo tempo”.L’addio di Kvara:‘precisa’ “Kvaratskhelia quest’anno non ha fatto nulla, per me non si può più pensare al georgiano, hai fatto tre gol a Firenze con Spinazzola esterno.