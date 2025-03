Dopo questa è finita | Grande Fratello la scoperta in diretta e Javier furioso con Helena | esce e nemmeno la saluta

Leggi su Caffeinamagazine.it

La fine della storia tra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta ha scatenato una serie di reazioni all’interno della Casa del. Tra le conseguenze più evidenti, il riavvicinamento tra Lorenzo edPrestes, un ritorno di complicità fatto di scherzi e risate che non è passato inosservato. Il pallavolistaMartinez, compagno di, non ha affatto graditoritrovata sintonia, tanto da esplodere in.Durante la puntata, un filmato mostrato al pubblico ha alimentato i suoi sospetti, portandolo a esprimere il suo malcontento senza mezzi termini. “Con Lorenzo non ce l’ho, ma ho qualche perplessità nei confronti di, sono sincero”, ha dichiarato, visibilmente irritato. “Alla faccia del dirci sempre tutto! Io sono il primo a lasciarti libera, ma poi ti incazzi se parlo con Zeudi.