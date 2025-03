Dopo la telefonata tra Trump e Putin suonano le sirene antiaeree su Kiev | la gente torna nei rifugi

Leggi su Open.online

Ledi allarme sono suonate in serata aa poche ore di distanza dal termine dei colloqui fra Donalde Vladimirdove il presidente russo ha accettato di astenersi per 30 giorni dagli attacchi sulle infrastrutture energetiche dell’Ucraina. Lo riportano i media di. L’aeronautica ha detto che l’allarme è scattato a causa dell’impiego di droni d’attacco da parte russa. Udite alcune esplosioni.Expositions were heard in Kyiv.didn’t agree to a complete ceasefire for 30 days. People are waiting underground for the end of the air alerts. pic.twitter.com/wopVMPXaZt— Anna Vlasenko (@AnnaVlasenko) March 18, 2025 «ha respinto il cessate il fuoco totale»«Per ora aspettiamo i dettagli dalla parte americana, ma al momento abbiamo gli Shahed e la minaccia missilistica nel nostro Paese, quindi gli accordi non funzionano ancora» ha reagito l’ufficio del presidente ucraino Volodymyr Zelenskyla, come riporta Rbc Ukraina.