Ilfattoquotidiano.it - “Dopo anni di onorato servizio, ieri sera la molla di Boosta ci ha salutati”: il tonfo al suolo durante il live dei Subsonica

Imprevisto per idurate il concerto al Vox di Nonantola, in provincia di Modena. Mentre il gruppo si esibiva sul palco, ladella tastiera di, uno degli strumenti più iconici della band, si è rotta. Samuel, la voce del gruppo, ha commentato l’accaduto dal palco, dicendo: “Mai era accaduto che ladelle tastiere si rompesse in quasi 30di concerti, grazie ai tecnici che ci seguono sempre”. La rottura ha fatto cadere la tastiera, ma l’incidente non ha interrotto lo spettacolo.Poi, su Instagram, il gruppo ha ironizzato: “diladici ha. La prontezza e la bravura dei nostri tecnici hanno salvato la situazione. Ma ne avremo una nuova per il prossimo concerto? Se sì , chi sarà presente al suo Battesimo?”.