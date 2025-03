Ilrestodelcarlino.it - Donne e diritti tra mostra e libro

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

‘Marzo per lei -lavoro e Resistenza’ torna giovedì con due appuntamenti alle 17 in municipio e a al Palazzo del turismo. Sarà l’occasione per parlare di Violetta e le altre, storie di madri lontane, di braccianti straniere sfruttate nei campi italiani ed europei. Sarà un doppio reportage, in immagini e parole, che racconta il difficile e duro percorso di lotta e resistenza per la conquista di. ‘, lavoro e resistenza’ è il titolo del doppio evento in programma giovedì. Alle 17, a Palazzo Mancini, verrà inaugurata la‘All’ombra delle fragole’ di Temenushka Todorova e Stefania Prandi. Sono scatti che raccontano la vita delle braccianti nei campi italiani. Lasarà visitabile fino al 31 marzo. A seguire alle 17,30, a Palazzo del turismo, si terrà la presentazione del‘Le madri lontane’ di Stefania Prandi.