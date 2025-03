Tvplay.it - Donnarumma se la ride, l’ufficialità cambia tutto: colpo di scena al PSG

Gianluigisi è preso una grandissima rivincita dalle critiche diventando il protagonista assoluto in Champions League. Oltre alle parate nei 120 minuti del match di ritorno contro il Liverpool, il portiere del PSG ha parato due rigori della lotteria finale.se ladial PSG (Lapresse) – tvplay.itL’estremo difensore della Nazionale, dopo aver subito il penalty di Salah, ha respinto sia quello di Nunez che di Curtis Jones risultando di fatto decisivo per il passaggio del turno. Eppure Gigio aveva subito diverse critiche nei giorni precedenti per alcuni errori.Nel momento decisivo però si è fatto trovare pronto, respingendo le tantissime sortite offensive del Liverpool e rendendosi protagonista ai tiri dal dischetto, come già aveva fatto in Inghilterra qualche anno prima nella finale dei campionati europei, ironia della sorte contro l’Inghilterra.