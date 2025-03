Serieanews.com - Donnarumma, la scadenza si avvicina: quale sarà il futuro del portiere

Gianluigiha un contratto innel 2026 e il suoresta in bilico:ildelitaliano?, lasiildel(SerieANews.com)Grande protagonista in Champions League contro il Liverpool, dove si è confermato un abilissimo para rigori, forse tra i migliori al mondo. Il suo Paris Saint Germain è passato al turno successivo, dove sfiderà l’Aston Villa e avrà grandi chance di puntare così alla semifinale. I francesi sono cambiati rispetto al passato. Addio alla squadra fatta di figurine, con Luis Enrique esprimono un bel calcio, che potrà dire la sua fino in fondo nella competizione.Ma questa potrebbe essere anche l’ultima Champions a Parigi per, il cui contratto scadrà nel 2026. Approdato in Francia nel 2021, dopo 4 anni rischia di essere arrivato il momento di un cambio per Gigio.