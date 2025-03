Quotidiano.net - Donald Trump silenzia le “storiche voci della libertà”

Leggi su Quotidiano.net

Firenze, 18 marzo 2025 – Con un ordine esecutivo firmato venerdì notte, il presidente degli Stati Uniti d’Americaha ridotto al silenzio le operazioni delle più importanti emittenti pubbliche americane. Migliaia di giornalisti che lavorano per media storici, come Voice of America, Radio Free Europe/Radio Liberty e Radio Free Asia, sono stati costretti al congedo. I loro programmi sospesi nel giro di poche ore. Al loro posto, silenzio o musica. Nel fine settimana, circa 3.500 dipendenti hanno ricevuto un'e-mail in cui si dice che saranno banditi dai loro uffici e dovranno consegnare i pass stampa e le attrezzature fornite dall'ufficio. Michael Abramowitz, direttore di Voice of America (VoA) – la più grande e antica di queste emittenti, fondate tra gli anni Quaranta e Cinquanta per rispondere alle propagande prima nazista e successivamente sovietica – ha dichiarato di essere “profondamente rattristato dal fatto che, per la prima volta in 83 anni, VoA sia stata messa a tacere”.