Sport.quotidiano.net - Domenica con la Lazio la porta è rimasta inviolata: merito anche della grande prestazione del duo Lucumi-Beukema. E davanti a Skorupski hanno rialzato il muro

"Al Dall’Ara tutto è possibile", è il ritornello che i calciatori rossoblù ripetono da sei gare a questa parte: perché tanti sono i successi casalinghi consecutivi, quattro dei quali ottenuti in rimonta con Monza, Torino, Milan e Cagliari. Succede pure di segnare a raffica e annichilire un’avversaria diretta come la. Tutto perfetto.perché il Bologna ha ritrovatouna difesa da urlo. Partita perfetta e se l’attacco ruba la scena, il rischio è quello di far passare quasi inosservato il dato del clean sheet: ovverosfida conclusa senza reti al passivo. Non ne ha parlato Italiano, che pure a Verona ha preferito porre l’accento sull’errore sotto(di Dallinga) a causa del quale il Bologna non aveva chiuso il match, piuttosto che sulla rete subita in inferiorità numerica.