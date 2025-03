Ilrestodelcarlino.it - Domani tre recuperi per definire la classifica

Dopo la parentesi delle finali di Coppa Italia, nel prossimo week-end riparte il campionato di A2, ma prima sono in programma tredella 29esima giornata che si disputanosera: alle 20.30 scendono in campo Fortitudo Bologna-Urania Milano e Gesteco Cividale-Tezenis Verona mentre alle 21 giocano Elachem Vigevano-Gruppo Mascio Orzinuovi. Laè parziale perché solo 6 squadre su 20, fra cui Pesaro, hanno disputato tutte e 32 le partite, le altre devono ancora completare il quadro che sarà ricompattato solamente la sera del 3 aprile, con l’ultimo recupero. Intanto, il 33° turno che si apre col derby fra Rimini e Pesaro, proporrà altri piatti forti: ad esempio Brindisi-Cantù che testerà le ambizioni della Valtur al cospetto dell’Acqua San Bernardo che, con la vittoria alle Final Four giocate al Paladozza lo scorso week-end, ha rilanciato le proprie quotazioni.