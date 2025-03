Cityrumors.it - “Domani saprete la verità sull’uccisione di JFK”, clamoroso annuncio di Trump

Il presidente americano mantiene la promessa che aveva fatto durante la campagna elettorale e farà tirar fuori 80.000 documentiLadi Jfk dopo sessantadue anni. Verrà svelata a breve, nella giornata di. A dare l’, il presidente degli Stati Uniti Donaldche ha spiegato verranno resi pubblici “circa 80 mila file” su tutto quello che è avvenuto sull’assassinio del presidente John F. Kennedy, ucciso il 22 novembre del 1963 a Dallas, in Texas. “Sono documenti molto interessanti, ma non voglio fare anticipazioni di nessun genere, tutti quanti li leggeretee ognuno trarrà le conclusioni, cose che si sapevano e tante altre no.”.“ladi JFK”,di(Ansa Foto) Cityrumors.itL’unica cosa che non è molto chiara, a quanto dice, è se nei famosi file di cui ha parlato ci siano anche i riferimenti della morte del fratello di Kennedy, Bob Kennedy, ucciso nel ’68.