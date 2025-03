Doccia fredda dall’Ocse | il Pil 2025 fermo allo 07%

Lanotiziagiornale.it - Doccia fredda dall’Ocse: il Pil 2025 fermo allo 0,7%

Ancora cattive notizie sul fronte della crescita per l’Italia. L’Ocse ha rivisto al ribasso le previsioni della crescita economica dell’Italia e di quella globale, mettendo in guardia dai danni su fiducia e investimenti per la guerra commerciale che minaccia di innescarsi con i nuovi dazi dell’amministrazione Trump negli Usa, che porteranno anche più inflazione.Finora in Italia le ricadute di questa partita sono state limitate, ma essendo quella italiana una economia che esporta molto ne risentirà, se alla fine verranno adottati nuovi dazi contro l’Europa.E in un aggiornamento di interim del suo Economic Outlook, l’organizzazione parigina ha anche esaminato le ricadute del piano di riarmo lanciato dalla Commissione europea: in una situazione di debiti pubblici già elevati finirà per costringere i Paesi a compiere “dure scelte” sulla spesa pubblica.