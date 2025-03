Thesocialpost.it - “Dobbiamo disarmare il mondo”. Papa Francesco, il messaggio dall’ospedale

Leggi su Thesocialpost.it

il”. In un momento in cui Gaza è nuovamente sotto attacco e la pace tra Ucraina e Russia appare lontana, queste sono le parole cheha voluto condividere in una lettera indirizzata al Corriere della Sera. Il Pontefice, ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma dal 14 febbraio, ha scritto direttamente al direttore Luciano Fontana, e il testo è stato successivamente pubblicato online.Ildial CorriereNella sua missiva, Bergoglio ha voluto richiamare l’attenzione sulla gravità del periodo che stiamo attraversando, condannando ancora una volta ogni tipo di conflitto. “Caro Direttore, la ringrazio per le parole di solidarietà che mi ha rivolto in questo periodo di malattia, durante il quale, come ho avuto modo di dire, la guerra appare ancora più irrazionale.