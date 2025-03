Dl ex Ilva è legge Via libera da Camera

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

21.40 Con 140sì e 91 no, viadallaal decreto sull'exche consente la continuità produttiva degli impianti. Non essendo state apportate modifiche rispetto al testo licenziato dal Senato in prima lettura, il decreto è convertito in. Per la maggioranza coniuga il diritto al lavoro e quello alla salute, in vista della gara per l'acquisizione degli impianti. L'opposizione critica lo spreco di risorse per impianti vecchi e nocivi alla salute, togliendo fondi alle bonifiche.