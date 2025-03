Ilrestodelcarlino.it - Distretto vivaistico, giovedì incontro con l’assessore Antonini

Si terràprossimo alle 18 nella sala conferenze dell’Ospitale, al Paese Alto di Grottammare un, convocato dalregionale all’Agricoltura Andrea Maria, insieme con associazioni di categoria e operatori del settore, per fare il punto sulla costituzione del futuroFloro-delle Marche. Alla presenza del dirigente della direzione agricoltura Lorenzo Bisogni, del dirigente del settore Agroambiente Roberto Luciani e del funzionario Ferruccio Lucianiintrodurrà le linee guida e i contenuti del nuovo bando regionale la cui scadenza è fissata al 5 maggio prossimo. "Si tratta di un ulteriore e qualificato tassello operativo nel percorso che la Regione ha avviato ascoltando le richieste del territorio, per l’individuazione e per il riconoscimento delflorodelle Marche – afferma– Un’importante occasione di crescita e di sviluppo per tutto il territorio e per le aziende coinvolte, in quanto tale intervento permetterà di ampliare le potenzialità di un settore in forte crescita come quello floro-con una positiva ricaduta sull’intero tessuto produttivo ed economico marchigiano".