Formiche.net - Disinformazione e istruzione. Il divario tra realtà e percezione in Italia spiegato da Caligiuri

La situazione educativa che ci vede negli ultimi posti delle classifiche dei Paesi avanzati e la struttura del sistema mediatico, composto da giornali, televisioni e Rete, non devono fare sorprendere che il Paese dove maggiore è lo scarto tradellasia l’.In tale stato delle cose concorrono in modo determinante il sistema dell’e il sistema mediatico: il primo per l’incapacità di creare capacità alfabetiche e razionali che sostengano il senso critico, il secondo per la sistematica azione manipolatoria che accentua lo scarto tradella.In conclusione, si potrebbe ipotizzare che lastia progressivamente condizionando tutto il dibattito pubblico.Pertanto, alle misure attive della propaganda, e quindi della, occorrerebbe rispondere con uguali “misure attive di politiche educative”, che potremmo definire “contromisure educative” o “misure di controeducazione”.