Ilgiorno.it - Discorsi e inni all’Arco. Musica al Sempione. E i milanesi danzarono

Le cronache dell’epoca, in quel lontano 14 luglio 1945, parlano di una grande folla diaccorsa al Parco, tra l’Arco della Pace e Piazza del Cannone, proprio dietro al Castello Sforzesco, per partecipare alla “Festa della fraternità“, un gran ballo collettivo, con sei bandeli disseminate in tutta l’area verde, per celebrare la prima estate senza guerra, dopo cinque anni. L’idea di far ballare inel centro della città era stata di Antonio Greppi, socialista, primo sindaco meneghino del Secondo Dopoguerra, che affidò l’organizzazione dell’evento a Paolo Grassi (allora critico teatrale del quotidiano socialista l’Avanti) e al giovane Giorgio Strehler, i fondatori, appena due anni dopo, del Piccolo Teatro di via Rovello. La data del 14 luglio, il giorno della presa della Bastiglia durante la Rivoluzione francese del 1789, non era stata scelta a caso.