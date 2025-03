Game-experience.it - Disc Rot: i giochi fisici su Blu-Ray e DVD si deteriorano e diventeranno inutilizzabili?

Leggi su Game-experience.it

Molti collezionisti di videohanno sempre creduto che possedere una copia fisica fosse la garanzia per conservarla “per sempre”. Tuttavia, la realtà è ben diversa: ognio ha una scadenza. Un recente report ha evidenziato che i CD, DVD e Blu-ray si degradano nel tempo a causa di un processo noto come “rot“. Questa corrosione chimica porta alla perdita definitiva dei dati e rende ihi illeggibili, talvolta molto prima delle previsioni. Anche se si conservano con cura, il rischio rimane inevitabile.Come riportato da The Gamer, ilrot può essere causato da vari fattori, tra cui ossidazione, umidità, esposizione ai raggi UV e difetti di fabbricazione. I CD hanno una durata stimata tra i 50 e i 100 anni, i DVD tra i 30 e i 100, mentre i Blu-ray, usati per iPS5, potrebbero durare appena 20 anni nelle condizioni migliori.